Triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn và cho vay nặng lãi ở Bình Dương

Quảng cáo

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP Thuận An triệt xóa một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, thu giữ hơn 800 triệu đồng tiền tang vật.

Theo đó, công an bất ngờ đột kích vào một căn nhà 2 tầng trên đường Bình chuẩn 34, thuộc phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền.

Kẻ cầm đầu sòng bạc bị bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ khoảng 800 triệu đồng cùng nhiều tang vật các đối tượng dùng để đánh bạc.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, sòng bạc do đối tượng Nguyễn Chu Du (1987, HKTT phường Tân Bình, TP Dĩ An) đứng ra tổ chức. Khi các con bạc muốn chơi đánh bạc thì liên hệ với Du, sau đó Du sẽ hẹn đón và cho xe ô tô chở con bạc đến các địa điểm do Du chọn.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường

Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, Du thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc và cho đàn em cảnh giới từ xa. Tại sòng bạc, Du cũng là đối tượng đứng ra hoạt động tín dụng đen khi cho các con bạc vay tiền nóng để chơi đánh bạc với lãi suất 90%/tháng. Cứ 50 triệu đồng, Du lấy lãi 1,5 triệu/ ngày.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hương Chi