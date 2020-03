Triệu tập 3 phụ nữ vì đăng tin bệnh nhân thứ 21 có 'bồ nhí, con riêng'

TPO - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp Công an TP.Hà Nội đã triệu tập ba phụ nữ với cáo buộc đăng tin sai sự thật về việc 'bệnh nhân 21' có "bồ nhí, con riêng và khai báo không trung thực".