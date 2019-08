Triệu tập nhiều người vụ dân vây nhóm thanh niên phá cổng làng

Quảng cáo

Cụ thể, Công an huyện Nông Cống đã mời chủ 2 chiếc xe bỏ lại hiện trường và đại diện công ty khai thác mỏ đất đi qua làng đến trụ sở công an để làm việc. Sau khi xác minh, cơ quan công an đã triệu tập 11 người (trong đó có 5 người được xác định là công nhân của mỏ đất trên) để điều tra, xác minh, xử lý vụ việc...

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 20/8, có khoảng 20-25 người mang theo hung khí như gậy, tuýp sắt... đi trên 7 ô tô tới cổng làng Phú Viên, xã Trường Minh, huyện Nông Cống rồi tổ chức đập phá chân đế của cổng làng này.

Phát hiện sự việc trên, người dân đã đánh kẻng thông báo tập trung, dùng xe công nông, xe ba gác ra chặn xe ô tô để làm rõ nhóm người vô cớ kéo tới đập phá cổng làng. Tuy nhiên, khi thấy người dân kéo tới đông, nhóm người đã nhanh chóng lên 5 xe ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ lại 2 chiếc ô tô.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam