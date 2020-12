Trinh sát dầm mưa trong đêm mật phục bắt giữ đối tượng mua bán 19 bánh heroin

Quảng cáo

Ngày 16/12, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Cao Thanh Hải - Trưởng Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu tang vật là 19 bánh heroin, 2kg ma túy tổng hợp.

Theo đó, qua thời gian theo dõi, trinh sát Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) phát hiện đối tượng Trương Văn Hạnh (SN 1987, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thường xuyên qua lại tiếp xúc với các đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy ở hai xã Tri Lễ, Châu Thôn. Chuyên án 121H được xác lập.

Tang vật 19 bánh heroin tại CQĐT.

Đến 5 giờ (ngày 15/12), tại xã Tiền Phong, (huyện Quế Phong) trinh sát công an huyện Quế Phong đã bắt quả tang Trương Văn Hạnh đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật trinh sát thu giữ là 2kg ma túy tổng hợp.

Đối tượng Minh (ở giữa) tại CQĐT.

Một diễn biến khác, vào khoảng 22 giờ cùng ngày, Công an huyện Quế Phong chủ trì phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng PC08 và công an xã Tiền Phong, Mường Noọc tiếp tục mật phục bắt giữ đối tượng Trần Văn Minh (SN 1971, trú tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, Bắc Giang) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, phá thành công chuyên án 121M. Tại hiện trường, Cảnh sát thu giữ tang vật 19 bánh heroin, 2 điện thoại di động.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ