Trịnh Xuân Thanh dùng 4 tỷ đồng tham ô để tiêu Tết

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Đồng thời, quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đề nghị truy tố 22 bị can về 2 tội danh trên.

Ai rút tiền cho Trịnh Xuân Thanh?

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian lãnh đạo PVC, Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT PVC thống nhất với Vũ Đức Thuận - nguyên TGĐ PVC và một số thành viên ban lãnh đạo PVC yêu cầu các đơn vị thành viên rút tiền quỹ chuyển về Văn phòng Tổng công ty cho lãnh đạo PVC sử dụng và không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán.

Theo đó, Thanh và Thuận và cấp dưới thực hiện 7 lần rút tiền từ Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 với tổng số hơn 13 tỷ đồng bằng cách chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ của các dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, một hạng mục phụ trợ của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 với Cty TNHH MTV Quỳnh Hoa (Cty Quỳnh Hoa). Trong đó, Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng; Thuận chiếm 800 triệu đồng; Nguyễn Anh Minh - nguyên Phó TGĐ PVC chiếm hơn 3,6 tỷ đồng; Bùi Mạnh Hiển - nguyên Chánh văn phòng PVC chiếm 400 triệu đồng. Còn lại 1,5 tỷ đồng Thanh, Thuận, Minh và Hiển sử dụng chung.

Trong lần rút tiền thứ 4 ngày 28/9/2011, Lương Văn Hòa –nguyên GĐ Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch chỉ đạo cấp dưới chuyển 1,78 tỷ đồng vào tài khoản Cty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục “đường phục vụ cảng than, tuyến xả nước tại dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1”. Sau khi nhận tiền, Lê Thị Anh Hoa - GĐ Cty Quỳnh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh - GĐ Kỹ thuật Công nghệ, Tổng Cty CP Miền Trung giữ lại 268,5 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của Hòa 1,5 tỷ đồng. Hòa bù vào quỹ ban điều hành 516 triệu đồng, chi 400 triệu đồng vào nhu cầu cá nhân của Thuận, Thanh, Minh, còn 600 triệu đồng đưa Vũ Đức Thuận sử dụng riêng theo chỉ đạo của Minh.

Ngày 6/1/2012, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh chuẩn bị 5 tỷ đồng để Thanh sử dụng cá nhân dịp Tết Nguyên đán 2012. Lương Văn Hòa chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 6,51 tỷ đồng vào tài khoản Cty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục “đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban QLDA và nhà làm việc Ban điều hành tổng thầu tại dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1”. Nhận tiền, Quỳnh và Hoa giữ lại 977 triệu đồng (15%), chuyển vào tài khoản của Hòa 5,54 tỷ đồng (85%).

Lương Văn Hòa giữ lại 540 triệu đồng bù vào quỹ ban điều hành, định đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Minh) để Kế đưa cho Trịnh Xuân Thanh, nhưng Thanh chỉ đạo Minh giữ lại 1 tỷ đồng để sử dụng, còn 4 tỷ đồng chuyển qua lái xe riêng của Thanh để tiêu Tết.

Lần cuối, Hòa chỉ đạo cấp dưới rút 3,37 tỷ đồng chuyển cho Cty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục “đường tạm hố thu và kênh xả nước làm mát thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1”. Sau khi trừ các quỹ ban, 15% hợp đồng với Cty Quỳnh Hoa, còn dư 759 triệu đồng Hòa chiếm hưởng cá nhân.

Hợp thức hóa hồ sơ khống

Trước khi hợp thức hóa hồ sơ, Lương Văn Hòa gặp, thỏa thuận với Nguyễn Thành Quỳnh, Lê Thị Anh Hoa ký hợp đồng khống có nội dung Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1. Theo thỏa thuận, Cty Quỳnh Hoa không phải thi công. Khi ban điều hành chuyển tiền thanh toán hợp đồng, Quỳnh và Hoa giữ lại 15%, chuyển lại Hòa 85% tổng số tiền.

Tiếp theo, Hòa cùng các lãnh đạo cấp phòng thuộc ban điều hành bàn bạc, thống nhất lựa chọn 4 hạng mục: Đường phục vụ cảng than và tuyến xả nước; Khu nhà ăn thuộc khu nhà ở công nhân; Đường tạm hố thu và kênh xả nước làm mát thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Khu nhà điều hành Ban QLDA và Nhà làm việc Ban điều hành tổng thầu tại dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 để lập các bộ hồ sơ hợp thức và ký hợp đồng khống thuê Cty Quỳnh Hoa thực hiện. Thực tế trong 4 hạng mục này, có 3 hạng mục đã được các đơn vị khác nhận thi công theo hợp đồng đã ký với PVC. Riêng hạng mục “nhà ăn thuộc khu nhà ở công nhân”, tuy đã được phê duyệt nhưng sau đó PVC không tổ chức thi công vì không có nhu cầu sử dụng.

Nguyễn Hoàn