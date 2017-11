Trộm hài cốt để đòi 2,5 tỉ đồng tiền chuộc

Chiều 15/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng nhận được đơn trình báo của anh T.N.T (SN 1976, trú phường 12, quận 3, TP. HCM) với nội dung: phần mộ của mẹ anh tại nghĩa trang phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, bị kẻ gian cậy phá, trộm cắp tro hài cốt. Sau đó, đối tượng này đã gọi điện, đòi trong 5 ngày anh T.N.T phải đưa số tiền chuộc là 2,5 tỉ đồng, nếu không hắn sẽ hủy toàn bộ số tro hài cốt của mẹ anh.

Trong 2 ngày 9 và 10/11, đối tượng liên tiếp gọi điện thúc ép gia đình anh T.N.T phải sớm giao tiền cho hắn, nhưng đến ngày 11/11 thì gia đình không liên lạc được với đối tượng nữa.



Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các lực lượng nghiệp vụ CATP phối hợp với Công an quận Dương Kinh tham gia điều tra.



Qua điều tra, Công an xác định đối tượng nghi vấn là Đỗ Minh Trí (SN1980, trú khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh).



Ngày 14/11, cơ quan CSĐT đã tiến hành triệu tập Đỗ Minh Trí. Tại cơ quan điều tra, Trí khai: Do cờ bạc và bao gái nên thời gian này đối tượng nợ "ngập đầu". Qua tìm hiểu, Trí biết gia đình anh T.N.T giàu có nhưng đi làm ăn xa. Nhà anh T có mẹ mới chết đầu năm 2017, an táng tại nghĩa trang phường Anh Dũng. Trí nảy ý đồ trộm cắp hài cốt nhằm đòi tiền chuộc. Sau một tháng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và nghiên cứu cách xây dựng khu mộ đá của mẹ anh T.N.T, 20h ngày 8/11, Trí đào mộ mẹ anh T lên.



Sau khi đào phần mộ, Trí lấy được toàn bộ số tro hài cốt đã an táng cho vào 3 túi nilon, để vào ba lô, đem về nhà cất giấu trong chiếc bể lọc nước bỏ không trên mái bếp của gia đình.



Số phương tiện dùng cạy phá ngôi mộ, Trí đem ra cầu Rào, vứt xuống sông Lạch Tray phi tang. Ngày 9/11, Trí dùng số điện thoại sim rác gọi và nhắn tin cho anh T.N.T, đòi số tiền chuộc trên.



Công an TP Hải Phòng đang hoàn tất hồ sơ vụ án.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh