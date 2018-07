Trốn truy nã 24 năm, thầy giáo trở về đầu thú

Dù đang là thầy giáo nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên thầy Vinh tham gia buôn lậu. Bị công an phát hiện, thầy giáo này nhanh chân bỏ trốn và bị truy nã. Sau 24 năm lẩn trốn, Vinh bất ngờ trở về…

Theo đó, ngày 5/7 vừa qua, Đào Quang Vinh (SN 1952) trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã đến cơ quan công an đầu thú sau 24 năm lẩn trốn.

Đào Quang Vinh trở về đầu thú sau 24 năm lẩn trốn.

Theo đó, năm 1994, khi đó Đào Quang Vinh đang là giáo viên giảng dạy trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Vinh tham gia buôn lậu hàng qua biên giới. Hành vi bị bại lộ, Vinh bỏ trốn.

Tháng 12/1994, Vinh bị cơ quan công an Hải Phòng ra lệnh truy nã. Sau khi rời khỏi địa phương, Vinh đưa vợ con đón xe vào các tỉnh phía nam. Cơ quan công an nhiều lần truy tìm dấu vết của Vinh nhưng bất thành. Mới đây, phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin nơi sống của Vinh.

Khi được vận động ra đầu thú, đến ngày 5/7, Vinh đã trở về và đến cơ quan công an đầu thú. Đào Quang Vinh tỏ ra rất ăn năn về quãng thời gian mình đã trốn đi.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an Hải Phòng để thụ lý theo quy định của pháp luật.

