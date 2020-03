Trồng cần sa trong vườn nhà, lập 'xưởng' chế biến

Quảng cáo

Sáng 18/3, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Duy Khánh (34 tuổi, hộ khẩu thôn Mỹ Hà, xã Hoài Đức và cư trú tại thôn Phúc Thanh, xã Phúc Thọ, Lâm Hà) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khuya 17/3, Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Lâm Hà phối hợp Công an xã Phúc Thọ đột kích, bắt giữ nghi can Lê Duy Khánh về hành vi tàng trữ khoảng 30kg cần sa.

Bước đầu đối tượng khai toàn bộ số cần sa nói trên được trồng tại vườn nhà ở thôn Mỹ Hà vào những tháng cuối năm ngoái. Sau khi thu hoạch thì đưa về xã Phúc Thọ chế biến, chia vào các túi nilon và túi màu bạc.

Các gói màu bạc chứa cần sa.

Khánh đã trang bị các loại máy móc như máy sấy, máy nghiền, máy hàn miệng túi, máy tạo khuôn và cân điện tử để sấy khô, đóng gói cần sa. Ngoài ra, đối tượng còn xay nhỏ cần sa thành bột mịn, bỏ vào ống giấy cuốn.

Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong thu giữ toàn bộ máy móc nói trên và các tang vật khác để gửi giám định, bao gồm 10 túi nilon, 75 túi bạc (kích thước 20x30, hàn kín 2 đầu, dán nhãn Vương Bảo), 78 túi giấy bạc không có nhãn mác chứa thân, cành, lá thực vật khô, nghi là cần sa, 210 ống giấy cuốn chứa bột nghi cần sa, 1 túi đựng hạt màu xanh, nghi hạt cần sa. Tất cả được cất giấu trong thùng carton, chất hàng dãy trong nhà.

Một số máy móc dùng để chế biến, đóng gói cần sa.

Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục đấu tranh làm rõ chuyện sản xuất ma túy. Mặt khác, do bước đầu nhận định có dấu hiệu mua bán, tiêu thụ ma túy nên cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra vụ án.

Kim Anh