Trong sáu tháng, xử lý hơn 1 triệu vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 28/9, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an Quý III/2020 kết hợp tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và sơ kết 06 tháng thực hiện kế hoạch về tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an nêu, trong 3 tháng vừa qua, lực lượng công an đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lược thù địch, phản động; mở các đợt cao điểm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn, kỷ cương xã hội.

Trong quý III, công an cả nước triệt phá 530 băng, ổ nhóm tội phạm; phát hiện, bắt giữ 7.173 vụ, 11.018 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 243kg heroin, 1.232kg và 630.744 viên ma túy tổng hợp, hơn 53kg cần sa...

Cũng theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, công an các đơn vị, địa phương tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp...

Công an cả nước đã xử lý 1.013.146 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong đó có 55.644 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 916 tỷ đồng, tạm giữ 156.192 phương tiện...

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công lực lượng công an đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong các dịp Tết năm 2021; tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ người nước ngoài, nhất là lao động người nước ngoài; bảo đảm thực hiện đúng quy định cách ly y tế khi nhập cảnh.

