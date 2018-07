Trùm đường dây đánh bạc bị khởi tố thêm tội “đưa hối lộ”

Sáng 15/7, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và Lưu Thị Hồng (tổng giám đốc CNC) thêm tội danh "Đưa hối lộ" trong vụ đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng liên quan nhiều cựu tướng lĩnh, cán bộ công an gây chấn động dư luận thời gian qua. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến số tiền 3,5 triệu USD của bị can Phan Sào Nam đang gửi bên Singapore, nguồn tin trên cho biết: “Chúng tôi đang chờ ý kiến của Bộ Công an để thành lập tổ công tác phối hợp với lực lượng an ninh bên Singapore để thu hồi số tiền này về cho nhà nước”. Trong vụ án trên Công an đang điều tra với 6 nhóm tội danh khác nhau, bao gồm tội: "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ", "Rửa tiền". Bị can Nguyễn Văn Dương (trái) và bị can Phan Sào Nam. (Ảnh: http://mps.gov.vn). Việc khởi tố bị can Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng nói trên về tội “Đưa hối lộ” là một diễn biến mới trong vụ án này. Được biết, cuối tháng tháng 7 này, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn tất kết luận điều tra vụ án trên. Trước đó, theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở TP Việt Trì) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, ngày 26/7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của bà Phương đã đổi thành tiền ảo của đại lý L.A.D. (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip. Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC, trụ sở tại Hà Nội). Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được xác định là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng ngàn tỷ đồng này. Tiền tham gia đánh bạc chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 bị can.

Theo Dân Trí