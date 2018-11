Trưởng CA TP Quy Nhơn: 'Húc cùi chỏ không đủ để CSGT té ngã'

Bên cạnh đó, Thượng tá Long cũng chia sẻ: “Trước đó, nam thanh niên có hành động mạnh hơn, nhưng chiến sĩ CSGT của chúng tôi phản ứng kịp nên không ngã. Tuy nhiên, việc chiến chiến sĩ CSGT té ngã là có thật, không phải chủ ý, ngã để bắt người đôi co. Người trong đoạn clip bị té ngã là Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh thuộc đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”.

Còn nói về việc xử lý người tung clip lên mạng xã có chủ ý không đúng, thông tin một chiều gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an, Thượng tá Long chia sẻ: “Chúng không làm căng vấn đề này mà chỉ giải thích cho dư luận hiểu về ngành CSGT (áo vàng – PV), nếu có xử lý cũng chỉ ở mức giáo dục.

Chiến sĩ CSGT giằng co với nam thanh niên.

Người tung clip lên mạng đang khiến dư luận hiểu nhầm về việc các chiến sĩ CSGT bắt xe người vi phạm, chứ không phải đến hiện trường giải quyết (va chạm giao thông) tai nạn giao thông. Clip đăng lên theo kiểu thông tin một phía, khiến dư luận trái chiều. Chúng tôi sẽ tìm và mời người này lên làm việc để có cơ sở xử lý”.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Ngoài ra, Thượng tá Long cũng thông tin: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã mời những người liên quan đến đoạn clip đến làm việc. Họ đã thừa nhận hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ.



Chúng tôi sẽ xử lý những người chống người thi hành công vụ nhưng ở mức độ giáo dục để họ thấy được cái sai. Việc xử lý cũng giúp dư luận hiểu đúng vụ việc hơn".



Theo Thượng tá Long, vào khoảng 23h ngày 7/11, xảy ra vụ va chạm giữa xe máy mang BKS 77L1-303.79 do anh Huỳnh Hiệp Xuyên (35 tuổi, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển chở theo một cô gái.



Khi đó, xe của anh Xuyên có xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (22 tuổi) điều khiển, chở theo Phạm Thanh Qua (21 tuổi) và Phạm Ngọc Tuyển (22 tuổi, cùng ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).



Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh cùng Đại úy Nguyễn Lê Nhung thuộc đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, đến hiện trường giải quyết vụ việc. Đến hiện trường, Qua và Tuyển được cho là liên tục chửi bởi, xúc phạm, cản trở hai chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ.



Khi tổ CSGT tiến hành đưa 2 phương tiện về trụ sở thì Qua và Tuyển giật lại, không đồng ý. Lúc này, Xuyến lợi dụng các chiến sĩ CSGT bị giữ chân nên đã lấy xe bỏ chạy. Qua và Tuyển lập tức hô hoán đòi đưa cả 2 xe về trụ sở chứ không đưa về một xe.



Trong lúc giằng co, Thiếu úy Linh được cho là bị húc cùi chỏ ngã xuống đất. Đoạn Clip ghi lại sự việc sau đó được tung lên mạng xã hội vào ngày 8/11, gây sự thu hút của dư luận. Nhiều người cho rằng Thiếu úy Linh tự ngã để kiếm cớ xử lý người dân.

