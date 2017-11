Trưởng công an xã cầm súng đe doạ, bắn 10 phát trong uỷ ban

Với khẩu súng bắn đạn cao su, một trưởng công an xã ở Nghệ An đã bắn bốn viên đạn vào vai chủ tịch xã, nã 6 viên đe doạ người can ngăn.