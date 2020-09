Trường gà hoạt động ra sao trước khi bị Công an TPHCM triệt phá?

Quảng cáo

Ngày 26/9, Công an TPHCM tiến hành lấy lời khai các đối tượng với hơn 100 người có liên quan đến trường gà ở Quận 6. Trong đó công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Minh Thành (42 tuổi, ngụ Quận 6), người được xác định tổ chức đánh bạc.



Theo đó, công an xác định điểm cờ bạc này nằm tại một bãi đất trống trên đại lộ Võ Văn Kiệt (Quận 6), mỗi ngày thu hút cả trăm con bạc đến đây sát phạt.

Đối tượng Thành. Ảnh CA

Để qua mặt cơ quan chức năng, các con bạc không trực tiếp đi xe đến mà gửi xe ở xung quanh. Sau đó đi xe ôm đến để sát phạt. Ngoài việc đưa đón các con bạc, giới xe ôm còn làm luôn nhiệm vụ cảnh giới.

Bãi đất trống nơi các con bạc sát phạt nằm giữa một trường học và công trình xây dựng siêu thị, xung quanh vây bằng tôn. Bên trên cũng được che chắn kín bằng các tấm bạt.

Trước đó chiều 25/9, Công an TPHCM triệt phá một sòng bạc quy mô lớn trên địa bàn Quận 6. Đây là sòng bạc hoạt động theo hình thức đá gà ăn tiền. Khi lực lượng công an ập vào đã khống chế bắt giữ nhiều đối tượng đang say sưa sát phạt.





Văn Minh