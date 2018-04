Trưởng tàu cao tốc chở 42 khách chìm được thưởng nóng 5 triệu

Chiều 8/4, lực lượng chức năng trục vớt, điều tra nguyên nhân tàu cao tốc gặp nạn khi đang chở 42 hành khách từ Vũng Tàu về Cần Giờ, TPHCM.

Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, tàu cao tốc chở 42 hành khách từ Vũng Tàu về đến bến Tắc Suất, huyện Cần Giờ, thì bất ngờ nước tràn vào khoang. Phát hiện sự việc, trưởng tàu cùng các thuỷ thủ hướng dẫn hành khách lên bờ an toàn, đồng thời gọi lực lượng cứu nạn cứu hộ. Tàu gặp nạn thuộc tuyến vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ bến Bạch Đằng đi Cần Giờ, Vũng Tàu, khai trương ngày 10/2.

Theo tiếp viên trên tàu, tàu cao tốc xuất phát lúc hơn 8h. Đến khoảng gần 9h sáng cùng ngày, khi cách bờ biển Cần Giờ khoảng 300m thì gặp sự cố. Lúc đó, hành khách trên tàu hốt hoảng, tổ lái cố gắng cho tàu nhanh chóng cập bến Tắc Suất. “Con tàu đâm mạnh vào thành bờ trước khi chìm xuống biển. Lúc đó, trên tàu gặp nạn có 1 lái chính, 1 lái phụ, 1 tiếp viên và 1 thợ máy cùng 38 hành khách”, tiếp viên kể lại.

Ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Xanh Greenline DP (chủ đầu tư), cho biết, trước khi xuất bến, tàu đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ vỏ tàu đến máy bơm…; chứng chỉ đăng kiểm vẫn còn hiệu lực đến ngày 22/9. Công ty đã thưởng nóng cho trưởng tàu 5 triệu đồng vì xử lý kịp thời sự cố, không để tràn dầu và đảm bảo an toàn cho 42 hành khách.

Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, cho biết, đơn vị vận tải đã kịp thời xử lý sự cố, đồng thời chỉ đạo các đơn vị xác định rõ nguyên nhân có phải do chướng ngại vật trên luồng không để xử lý, đảm bảo an toàn cho hành khách và các chuyến tàu sau. Lãnh đạo phòng CSGT Đường thủy - Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường để khám nghiệm và điều tra. Lái tàu là thuyền trưởng Lâm Phol, có bằng thuyền trưởng hạng nhì và chứng chỉ cao tốc loại 1.

Ngô Bình- Hương Chi