Trượt chân ngã, súng cướp cò bắn chết bạn đi săn

Chiều 18-12, tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết Công an huyện Bắc Yên (Sơn La) đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Vàng A Chu (SN 1994; ngụ bản Trò, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về hành vi "Vô ý làm chết người".

Trước đó, vào ngày 14-12, Vàng A Chu cùng hai người khác là Tráng A Ch. (SN 1996); Sồng A Páo (SN 1964; ngụ xã Suối Tọ, huyện Phù Yên), dùng súng săn tự chế (súng kíp) đi săn thú rừng trong khu vực rừng Đặc dụng Tà Xùa thuộc địa phận huyện Bắc Yên.

Lúc trở về, khi đến khu vực Suối Hú thuộc địa phận bản Háng Đồng C, xã Háng Đồng, Vàng A Chu không may trượt chân ngã, làm súng cướp cò bắn vào Tráng A Ch.. Do vết thương quá nặng, Tráng A Ch. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bắc Yên đang tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.