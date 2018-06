Trút xăng lên người tình rồi châm lửa đốt

Ngày 27/6, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra vụ cô gái 26 tuổi bị người tình tưới xăng lên người thiêu sống. Công an đang tổ chức truy bắt Phạm Văn Sơn (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) là nghi can gây ra vụ việc.Theo cơ quan chức năng, chị Trang (26 tuổi, quê Cà Mau) đến phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương) thuê trọ và làm việc, có quan hệ yêu đương với Sơn.Gần đây, giữa Trang và Sơn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc 21h ngày 23/6, cặp đôi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Sơn cầm theo chai xăng đến phòng của Trang để nói chuyện.Khi đến nơi, thấy Trang đóng kín cửa phòng nên thanh niên 27 tuổi tưới một ít xăng qua khe cửa rồi phóng hỏa. Trang thấy lửa bùng lên nên dập tắt và mở cửa chạy ra ngoài. Thấy người tình bỏ chạy, Sơn chặn lại rồi đổ số xăng còn sót lên người Trang và châm lửa thiêu sống.Người cô gái 26 tuổi bốc cháy dữ dội, bỏng nặng. Sau khi gây án, Sơn trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Theo Zing