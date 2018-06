Truy bắt 2 nghi can ném vật gây nổ vào trụ sở Công an phường

Ngày 21/6, Công an TPHCM xác nhận đang truy xét 2 nghi can ném vật gây nổ vào trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TPHCM hôm 20/6).

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TPHCM, cơ quan điều tra đã lấy mẫu tại hiện trường và đang giám định thành phần chất gây nổ này.

Trước đó một nguồn tin cho biết, công an đã trích xuất camera tại khu vực xảy ra sự việc cho thấy, có hai thanh niên đi trên xe máy màu đen. Hai đối tượng này mặc quần jean, áo khoác, mang giầy thể thao, đeo khẩu trang có biểu hiện nghi vấn.

Khi đi ngang qua trụ sở Công an phường 12 thì ném một vật vào chiếc xe máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy. Sau đó, xe máy phát nổ khiến một người bị thương.

Văn Minh