Truy đuổi hai thanh niên, một công an bị tấn công bằng súng điện

Ngày 27/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hoàng (SN 1987, trú tại Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh) về tội "Chống người thi hành công vụ".



Trước đó, khoảng 23h ngày 16/9, tổ công tác của Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện 2 nam thanh niên điểu khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.



Khi nhìn thấy lực lượng công an, đối tượng ngồi sau đã nhảy khỏi xe và bỏ chạy. Ngay sau đó, 1 cán bộ trong tổ công tác đã đuổi theo và giữ được thì bất ngờ bị đối tượng dùng súng điện tự chế tấn công gây thương tích. Tổ công tác đã phối hợp với quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ các đối tượng, đồng thời đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu tại bệnh.



Tại cơ quan công an, danh tính của 2 đối tượng được làm rõ là Ngô Phi Hùng (SN 1984, trú tại Đại Mạch, Đông Anh) và Phạm Văn Hoàng (SN 1987, trú tại Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh).



Các đối tượng khai nhận đang trên đường đi trộm chó thì bị lực lượng công an kiểm tra nên Hoàng đã dùng súng điện tự chế tấn công. Theo hồ sơ, Hoàng có 2 tiền án, 2 tiền sự và nghiện ma tuý.



Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Thanh Hà