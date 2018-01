Truy đuổi tên trộm xe SH như phim hành động

Ngày 30/1, cơ quan công an TP Biên Hòa đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hoàng Nam (25 tuổi, tạm trú huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 29-1, Nam đến khu phố 1 (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) phát hiện một nhà dân dựng xe SH Mode màu đỏ ở sân. Sau khi để ý không có người trông coi, Nam phá khóa cổng vào sân dắt ra cổng. Lúc này chủ nhà phát hiện đã truy đuổi nhưng bất thành. Một số người dân cũng đuổi theo đồng thời gọi điện báo cho Đội Săn bắt cướp (SBC) Biên Hòa.

Sau khi nhận được thông tin, các thành viên trong Đội SBC Biên Hòa đã nhanh chóng chặn hướng bỏ chạy của nghi can. Khi phát hiện nghi can phóng xe trộm được trên quốc lộ 1A hướng từ TP Biên Hòa về TP.HCM nên đã đuổi theo. Nghi can phóng xe với tốc độ cao luôn luồn lách nhầm tẩu thoát. Khi người truy bắt gần đuổi kịp nghi can dùng dao hăm dọa.

Cuộc truy đuổi tên trộm kéo dài gần 20 km, qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực quận 9 (TP.HCM) do không làm chủ tốc độ nghi can đã ngã xe. Ngay lập tức các thành viên trong đội SBC Biên Hòa đã khống chế người này giao cơ quan công an. Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Nguyễn Hoàng Nam. Thông tin ban đầu, Nam từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới được ra tù 4 tháng.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh