Truy nã một giám đốc doanh nghiệp ở Hậu Giang

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định truy nã đối với bị can Tô Điền Quốc Hưng sau khi xác minh Hưng không có mặt ở nơi đăng ký thường trú và tạm trú. Bị can Hưng trước đó bị khởi tố về tội “Trốn thuế”.