Truy nã nguyên phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định

TPO - Chiều 5/5, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Trương Hải Ân. Trước đó, ông Trương Hải Ân bị khởi tố với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.