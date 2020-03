Truy tìm cô gái từ Trung Quốc về Bình Dương bằng đường tiểu ngạch

Quảng cáo

Chiều 9/3, bác sĩ Nguyễn Văn Thệ - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) cho PV báo Tiền Phong biết, đã tìm ra cô gái từ Trung Quốc về Bình Dương trốn khai báo.

Cô gái từ Trung Quốc về Bình Dương âm tính với Covid-19, sức khỏe bình thường

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào chiều tối qua (8/3) Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Tân lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận được tin người dân cung cấp về một trường hợp từ Trung Quốc trở về đi bằng đường tiểu ngạch, trốn khai báo nên vào cuộc xác minh.

Qua đó, xác định bà Nguyễn Thị Bé (SN 1995, ngụ Bình Dương) chính là người từ Trung Quốc trở về không khai báo. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Bé khai rằng, từ tháng 1/2020, bà qua Trung Quốc từ cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TPHCM) đến tỉnh An Huy, Trung Quốc để xin việc làm.

Tuy nhiên, do tại tỉnh An Huy bị phong tỏa, cách lý để phòng, chống dịch Covid-19 nên bà Bé không xin được việc làm. Do đó, giữa tháng 2/2020 bà Bé trở về Việt Nam nhưng đi bằng đường bộ qua cửa khẩu Lạng Sơn và trốn khai báo với cơ quan chức năng.

Bà Bé thuê nhà nghỉ tại tỉnh Lạng Sơn rồi đi xe khách về nhà ông Từ Văn Văn Sinh ở Bắc Giang. Vào ngày 5/3/2020, bà Bé đi xe khách tên Bình Khiêm từ Bắc Giang và đến ngày 7/3/2020 thì vào đến ngã ba Hội Nghĩa, TX Tân Uyên, Bình Dương.

Tới nơi, em ruột đã đi xe máy đến đón về tại ấp 4, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Có 7 người thân trong gia đình tiếp xúc với bà Bé. Chiều 8/3/2020, khi bà Bé đang cùng người thân đi hát karaoke thì mẹ gọi điện về làm việc với cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng sau đó đã thực hiện cách ly bà Bé cùng với những người tiếp xúc với bà này. Tại thời điểm kiểm tra, bà Bé cùng những người tiếp xúc sức khỏe bình thường, không có biểu hiện triệu chứng nhiễm Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thệ - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên khẳng định với PV báo Tiền Phong, cơ quan chức năng đang làm tốt vai trò. Hiện, sức khỏe của bà Nguyễn Thị Bé cùng người tiếp xúc bình thường, không dương tính với Covid-19. Do đó, người dân yên tâm.

Hương Chi