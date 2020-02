Truy tìm nhóm côn đồ ngang nhiên đập phá nhà dân

Quảng cáo

Trước đó, vào tối 26/2, anh N.Đ.T. (trú đường Bà Huyện Thanh Quan, quận Ngũ Hành Sơn) cùng người gia đình đang ngồi ăn cơm thì bất ngờ có nhóm thanh niên xông vào nhà. Theo anh T., nhóm khoảng 10 đối tượng dùng hung khí và đá đập phá tài sản, cửa kính, ô-tô.



Ô tô của nhà anh T bị đập phá.

Trước sự manh động của nhóm đối tượng, anh T. cùng gia đình chạy vào phòng để cố thủ. Tuy nhiên, một người trong nhà bị thương phải đưa đi bệnh viện sơ cứu. Sau khi đập phá xong, nhóm này bỏ đi khỏi hiện trường. Tại hiện trường, kính đầu ôtô bị vỡ, kính ở cửa chính căn nhà và một số tài sản bị hư hại.



Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ An và Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp nhận vụ việc, trích xuất camera để tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng.

Nguyễn Thành