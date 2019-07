Truy tìm tài xế cán chết người trên Quốc lộ 20 rồi lái xe bỏ trốn

Quảng cáo

Sáng 26/7, Cảnh sát giao thông Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) báo cáo vụ tai nạn gây chết người trên Quốc lộ 20 (thuộc địa bàn thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) lên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng thời trích xuất camera an ninh tại khu vực này để điều tra làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định khoảng 5 giờ sáng nay (ngày 26/7), anh Hà Kỳ Sơn (28 tuổi, ngụ Phú Yên) điều khiển xe máy biển số 78H1 - 332 61 lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng TP.Đà Lạt - TP.HCM.

Khi đến đoạn đường thuộc địa bàn thị trấn Di Linh thì va chạm với ô tô đi cùng chiều. Vụ va chạm giữa hai xe khiến anh Sơn ngã xuống đường và bị ô tô cán qua người, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Di Linh đang phối hợp cùng công an một số địa phương khác truy tìm tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tai nạn gây hậu quả chết người.

Kim Anh