Truy tìm vợ công an nghi vay hơn 100 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Sáng 30/7, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phát thông báo trên toàn quốc truy tìm đối tượng Trần Thị Như Ý (SN 1985, hộ khẩu thường trú 9/8/149 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Huế; hiện trú 167 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Huế), do liên quan nghi vấn vay mượn hơn 100 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Trước đó, bà Trần Thị Như Ý bị nhiều cá nhân tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số lượng lớn gây xôn xao dư luận tại Huế thời gian qua.

Nhiều người viết đơn tố cáo Trần Thị Như Ý - vợ cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, Công an thành phố Huế đã thụ lý, xác minh. Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, Công an thành phố Huế đã chuyển giao hồ sơ cho Công an tỉnh TT-Huế xem xét.

Qua xác minh, bà Ý hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú và gia đình cũng như chính quyền địa phương không biết người này hiện đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh TT-Huế đề nghị Cơ quan Cảnh sát, Điều tra Bộ Công an, Công an các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện đối tượng Trần Thị Như Ý thì thông báo cho cơ quan này theo địa chỉ số 44 đường Xuân Thủy, thành phố Huế; số điện thoại 0234.3823002, hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Đình Dũng theo số điện thoại 0913.449345.

Bà Trần Thị Như Ý đang bị cơ quan chức năng truy tìm để làm rõ một số nghi vấn liên quan tới vụ lừa đảo trăm tỷ.

Trước đó như tin đã đưa, Cơ quan điều tra Công an tỉnh TT-Huế tiếp nhận đơn tố giác cùng các chứng cứ của nhiều công dân liên quan đến bà Trần Thị Như Ý (ngụ đường Trần Phú, thành phố Huế; vợ của một cán bộ công an) về việc bị người này lừa vay mượn nhiều tỷ đồng để chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Theo đơn tố giác, do biết chồng bà Ý công tác tại Công an tỉnh TT-Huế, nên mọi người tin tưởng và cho Ý vay số tiền lớn.

Các bị hại cho Ý mượn tiền phần lớn làm nghề bán buôn áo quần, kinh doanh hàng gia dụng... Ngoài ra, những người làm đơn tố giác Ý lừa tiền không chỉ cư trú tại Huế mà còn có cả ở Hà Nội.

Ngọc Văn