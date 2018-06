Truy tố 5 đối tượng chuyển ma túy từ Việt Nam sang Úc

Theo cáo trạng, ngày 23/5/2017, tại một quán cà phê ở phường Phú Thạnh (Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang Lưu Bá Nhàn và Lê Trần Tuấn Khanh đang giao nhận một gói hình chữ nhật nghi là heroin. Tại cơ quan công an, Nhàn khai được Lưu So Qui thuê giao heroin cho Khanh… Căn cứ vào lời khai của Nhàn, Khanh và vật chứng thu giữ, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành bắt khẩn cấp Lưu So Qui.

Khám xét nơi ở của Lưu So Qui và Nhàn, cảnh sát thu giữ 1 hộp nhựa chứa chất sệt màu vàng, 10 viên nén màu trắng, 3 can nhựa loại 30 lít chứa đầy dung dịch Methanol01, cối xay, bàn dập để dùng tách thuốc tây ra khỏi vỉ. Một túi nylon lớn chứa nhiều loại thuốc tây loại Bostafed, theo Qui và Nhàn thì thuốc này dùng để sản xuất tiền chất.

Tại cơ quan công an, Lưu So Qui và Lưu Bá Nhàn khai khoảng tháng 5/2017, trước khi bị bắt, Qui có quen người phụ nữ tên Hoa là Việt kiều Úc tại TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Hoa đặt vấn đề với Qui mua tiền chất để sản xuất ma túy gửi sang Úc. Hoa hướng dẫn Qui cách nấu thuốc thành tiền chất… Qui đã nhờ người mua 2 thùng tiền chất rồi cùng Nhàn mang số hóa chất này cất giấu.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015-5/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Hoàng Cát Triệu, Lưu So Qui, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Trần Tuấn Khanh và Lưu Bá Nhàn đã mua bán 9 bánh heroin, khối lượng hơn 3.144 gram. Trong đó, Triệu có vai trò chính, chỉ đạo Qui, Khanh mua bán trái phép gần 1.412 gram heroin.

Cáo trạng xác định, Qui là người thực hiện việc mua bán trái phép heroin, đồng thời là người có vai trò chỉ đạo Nhàn, Khanh thực hiện mua bán trái phép heroin và 3.202 gam Pseudoephedrine. Nguyễn Văn Hiếu, Lưu Bá Nhàn giúp Qui thực hiện việc mua bán, giao nhận ma túy và tiền chất. Còn Lê Trần Tuấn Khanh là người thực hiện việc đóng gói, cất giấu ma túy trong các lô hàng và gửi tại bưu điện.

Nguyễn Hoàn