Truy tố người phụ nữ được thuê chuyển 22 bánh ma túy

Theo cáo trạng, Đào được Trần Thị La (SN 1969, trú tại xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) giới thiệu với Hoàng Thị Hiền (trú tại phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để người này thuê Đào vận chuyển chất ma túy trái phép.

Ngày 10/8/2018, Hiền gọi Đào đi vận chuyển ma túy từ nước Lào về Việt Nam, với tiền công 50 triệu đồng, Đào đồng ý.

Tang vật vụ án Khi gặp gỡ, Hiền đưa cho Đào một túi ni lông màu đen được dán kín bằng băng keo đựng một xấp tiền đô la và 1 sim rác điện thoại. Hiền dặn Đào mang theo hộ chiếu cùng những đồ vật Hiền đã đưa, khi xuống xe nhớ lấy 1 lốc máy nổ (hộp số) xe ô tô cũ, bên trong cất giấu ma túy rồi đưa về Việt Nam.



Khi đi đến thị trấn Lạc Sao (tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào), gặp một người đàn ông tên Say (quốc tịch Lào) thì đưa gói ni lông màu đen và người này sẽ giao cho Đào 1 lốc máy nổ.

Sau đó, Đào lên xe khách (do Hiền đã đặt vé từ trước) đi về hướng cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) rồi sang Lào. Đến khoảng 11h ngày 11/8/2018, Đào đến thị trấn Lạc Sao, được người đàn ông tên Say ra đón, rồi đưa đến nhà nghỉ. Sau khi đưa túi ni lông đựng một xấp tiền đô la, Say lấy lốc máy nổ xe ô tô cũ, bên trong chứa ma túy đưa cho Đào.

Ngày 12/8/2018, Say chở Đào đi đón xe về Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum).

Ngày 14/8/2018, Đào ngồi trên xe khách mang biển số: 37B-02203 do Ngô Anh Tuấn điều khiển, khi đến địa phận Trạm CSGT Krông Búk (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) quản lý, lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện trong lốc máy nổ chứa 22 bánh ma tuý.

Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận chất rắn màu trắng trong 22 bánh hình chữ nhật là ma túy, khối lượng 7,73kg, loại heroin.

Quá trình điều tra, Đào còn khai nhận trước đó đã vận chuyển ma túy trót lọt cho Hiền 2 lần.

Vũ Long