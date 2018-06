Từ Đà Nẵng vào TPHCM mua ma túy mang ra Huế sử dụng

Chiều 22/6, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh này cùng Công an huyện Phú Vang vừa hoàn tất giám định tang vật thu được trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, TT-Huế) là ma túy đá.

Số ma túy đá và dung cụ mà Đạt dùng để "đập đá"

Trước đó, vào chiều 20/6, Công an huyện Phú Vang nhận tin báo từ người dân về một đối tượng lạ mặt có hành vi nghi sử dụng ma túy tại một khu nhà trọ thuộc xã Phú Thượng.

Tiến hành xác minh và kiểm tra thực tế khu trọ, lực lượng Công an huyện Phú Vang phát hiện Huỳnh Như Tấn Đạt (sinh năm 1993, trú tại Đà Nẵng) đang có hành vi sử dụng trái phép chất nghi là ma túy tại một căn phòng thuộc khu nhà trọ ở thôn Lại Thế, xã Phú Thượng.

Khám xét người Huỳnh Như Tấn Đạt và nơi ở của đối tượng này, lực lượng công an đã thu giữ hơn 4 gram một loại chất nghi ma túy đá và một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua giám định, lực lượng chức năng xác định đó là ma túy đá.

Đạt khai mua số ma túy này tại TPHCM. Khi ra Huế thăm bạn gái, Đạt mang theo để sử dụng. Hiện, Công an huyện Phú Vang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Huỳnh Như Tấn Đạt theo quy định của pháp luật.

Ngọc Văn