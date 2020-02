Tự xưng là công an để gây rối, hành hung nhân viên trạm BOT

Quảng cáo

Cụ thể, ngay sau khi mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông tự xưng là công an gây rối tại trạm BOT Thanh Nê, chiều nay, 11/2, lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn, đồng thời cho biết, đơn vị này đã triệu tập 2 đối tượng gây rối tại trạm thu phí là ông Lê Văn Thắng (55 tuổi) và con trai là Lê Văn Quyết (26 tuổi, đều trú tại thôn 6, xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) lên làm việc.

"Qua xác minh, cả 2 người đều không phải là công an như tự xưng trong clip", đại diện công an huyện Kiến Xương khẳng định.

Lê Văn Quyết đe doạ nhân viên, tự ý mở của mời xe qua trạm BOT Thanh Nê - Ảnh: Cắt từ Clip

Công an huyện Kiến Xương đã cũng xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối qua )ngày 10/2) tại trạm thu phí BOT Thanh Nê. Do không chấp nhận việc mua vé qua trạm, Lê Văn Thắng và con trai là Lê Văn Quyết đã có hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự tại đây.

Cơ quan công an làm rõ, ông Thắng đã đấm vào mặt ông Vũ Văn Quảng là Trạm trưởng trạm BOT. Quyết dùng chân đạp vào cửa kính cabin của trạm BOT. Hậu quả, ông Quảng bị thương ở mặt, cửa kính cabin bị vỡ.

Bố Lê Văn Quyết là Lê Văn Thắng (bên trái) cũng lao vào phá trạm, đánh trạm trưởng Tràm BOT Thanh Nê - Ảnh: Cắt từ clip

Sự việc không dừng lại, dù được người trong gia đình và người can ngăn, bố con ông Thắng vẫn bất chấp, cố tình gây sự với cán bộ nhân viên của trạm thu phí này, đồng thời tự ý mở barie, mời xe cộ đi qua mà không phải mua vé.

Rất đông người dân tụ tập chứng kiến vụ việc - Ảnh cắt từ clip Qúa trình gây rối, Lê Văn Quyết tự xưng bản thân đang là công an và thách thức cán bộ, nhân viên trạm BOT Thanh Nê.

Toàn bộ vụ việc diễn ra khá lâu, khoảng gần 30 phút, thu hút nhiều người tập trung đến xem và đã được người dân sinh sống gần đó dùng điện thoại ghi lại và đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Công an huyện Kiến Xương đang làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hoàng Long