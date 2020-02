Tuấn 'khỉ' - Kẻ giết 4 người cướp gần 1 tỷ ở sới bạc bị tiêu diệt thế nào?

Quảng cáo

Bí mật di dời người dân

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM thông tin về vụ án, trong hai ngày 29 và 30/1, xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, giết người cướp tài sản do Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn khỉ) gây ra làm chết 5 người, 3 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát chốt chặn ở hiện trường, nơi tiêu diệt Tuấn 'khỉ'.

Công an TPHCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TPHCM thành lập Ban chuyên án để truy bắt đối tượng. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương cũng hỗ trợ Công an TPHCM trong việc truy bắt.



Sau 13 ngày nỗ lực điều tra, triển khai lực lượng, Công an TPHCM đã xác định nơi nghi vấn ẩn náu của Lê Quốc Tuấn tại khu vực ngôi nhà bỏ hoang số 19/4C ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Khu vực được xác định rộng 10.00m2, tiếp giáp con sông, rạch, tại đây có một số công trình, nhà bỏ hoang.



Xác định đối tượng Tuấn khỉ đang ẩn nấp tại khu vực trên, Công an TPHCM đã lên phương án đánh bắt đối tượng với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quần chúng nhân dân cùng như cho lực lượng thực thi nhiệm vụ; bắt hoặc tiêu diệt đối tượng.

Cụ thể, Công an TPHCM chia các mũi gồm một mũi hóa trang tiếp cận căn nhà bỏ hoang để theo dõi mọi động hành động của Tuấn khỉ, một mũi bí mật di dời người dân ra nơi đảm bảo an toàn.

Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt

Thời cơ truy bắt Tuấn khỉ đã đến, tối 13/2, Ban chuyên án bí mật tập kích. Công an đã sử dụng lực lượng đặc nhiệm và các lực lượng khác có trang bị đầy đủ phương tiện nghiệp vụ để bắt đối tượng. Trong quá trình vây bắt, Tuấn khỉ liên tục chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Nhiều câu hỏi chờ làm rõ?

Tại buổi họp cung cấp thông tin về vụ án Tuấn 'khỉ', báo chí đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh vụ án này cho lãnh đạo Công an TPHCM. Trong đó có những câu hỏi đặt ra như: Nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn đã sử dụng? Công tác khoanh vùng nghi phạm, vai trò của các đồng phạm trong vụ án và trách nhiệm của đơn vị quản lý địa bàn khi để xảy ra vụ án?....

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM

Trước những câu hỏi này, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, về nguồn gốc khẩu súng đã có kết quả kiểm tra là không phải của lực lượng công an, các kho vũ khí của công an vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ. Về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn sử dụng, ông Quang cho hay Công an TPHCM đang điều tra làm rõ.

