Tung lực lượng truy tìm chiến sỹ công an nghi bị bắt cóc, tống tiền

Sáng 13/11, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát điều tra tung lực lượng đi xác minh, truy tìm chiến sỹ công an Lê Hoàng Phúc (SN 1996; ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) sau hơn một tháng mất tích bí ẩn. Hiện các trinh sát đang xác minh tại TP HCM để truy tìm tung tích của chiến sỹ Phúc.

Trước đây khoảng 2 tuần, bà Phạm Thị Út Em (mẹ anh Phúc) cho biết gia đình bà bất ngờ nhận hàng chục cuộc gọi có mã quốc gia Campuchia. Theo đó, một người đàn ông gọi nói anh Phúc ngồi ngoài căn tin của một sòng bạc bên Campuchia khi 2 người đi cùng vào trong đánh bạc. Tuy nhiên, do 2 người thua bạc rồi bỏ trốn nên họ bắt anh Phúc lại làm con tin. "Người này yêu cầu gia đình tôi mang 1.500 USD đến cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để chuộc Phúc. Tôi đề nghị họ cho tôi nói chuyện với con trai tôi để xác thực có đúng vậy không nhưng họ không đồng ý. Gia đình tôi hiện rất lo lắng cho sinh mạng của con tôi", bà Em nói trong nước mắt.



Cũng theo bà Em, ngày 5/10, anh Phúc từ Hà Nội về Cần Thơ để hôm sau đến Công an Sóc Trăng nhận công tác. Đêm đó, Phúc xin phép gia đình đi ăn uống với bạn bè tại Cần Thơ nhưng đến sáng hôm sau thì gia đình mất liên lạc với thanh niên này.



Sau khi anh Phúc mất liên lạc, Công an tỉnh Sóc Trăng phát đi thông báo về việc tìm kiếm cán bộ, chiến sỹ mất tích. Theo nội dung thông báo, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang điều động Phúc (là học viên khóa 2015-2017) đến nhận công tác tại Công an Sóc Trăng kể từ ngày 2/10. Tuy nhiên, Phúc không đến trình diện và gia đình cũng mất liên lạc với thanh niên này.

Theo Người Lao Động