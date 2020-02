Tung tin bản thân bị nhiễm Covid-19 vì sợ bị đòi nợ

Quảng cáo

Ngày 14/2, thông tin từ Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với bà Dương Kim Huệ (58 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc bà Huệ tung tin thất thiệt rằng bản thân bà bị nhiễm Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân trước dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, vào ngày 9/2, do xảy ra cự cãi với chủ nhà nơi bà Huệ làm thuê nên bị cho nghỉ việc. Bà Huệ có ý định về quê nhưng do còn nợ bà Trần Thị Mai (ngụ cùng địa phương) 12 triệu đồng và sợ về sẽ bị đòi tiền nên bà Huệ đã gọi điện thoại cho bà Mai nói dối rằng chủ nhà nơi bà Huệ giúp việc hiện đã bị bệnh viện cách ly. Sau đó, bà này tiếp tục gọi điện thoại cho bà Mai nói rằng chủ nhà nơi bà làm việc đã chết do nhiễm Covid-19 để chủ nợ sợ không dám tìm bà đòi tiền.

Biết bà Huệ sẽ bắt xe khách từ TP Hồ Chí Minh về quê nên bà Mai đã trình báo sự việc với Công an xã Phú Thạnh vì sợ bà Huệ về sẽ lây bệnh cho mọi người.

Trước thông tin đó, Công an huyện Phú Tân phối hợp với Đội Phản ứng nhanh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phú Tân, cùng Công an xã Phú Thạnh tổ chức đón chuyến xe khách đang trong lộ trình từ TP Hồ Chí Minh về nhà bà Huệ để kiểm tra chủ động phòng ngừa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Tổ công tác tiến hành các thủ tục kiểm tra thân nhiệt đối với bà Huệ và lập danh sách thông tin 19 người có mặt trên xe (gồm 1 tài xế, 1 phụ xe và 17 hành khách) để theo dõi tránh trường hợp Covid-19 lây lan trên xe.

Tuy nhiên qua kiểm tra, bà Huệ không có biểu hiện liên quan đến Covid-19 nên Tổ công tác cho xe khách tiếp tục hành trình.

Kim Hà