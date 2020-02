Tung tin sai vụ thi thể trong vali, chủ facebook Tin Nóng Đà Nẵng bị xử lý

Ngày 15/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết: đã làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.Đ (1997) - quản trị viên trang fanpage "Tin Nóng Đà Nẵng" theo Nghị định 174 của Chính phủ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ án thi thể người trong vali trôi trên sông Hàn.

Trước đó, vào ngày 7/2 Đ. đọc được thông tin từ một trang mạng xã hội (không rõ nguồn) về kết quả điều tra vụ án kèm hình ảnh một cô gái được cho là nữ nạn nhân người Trung Quốc. Sau đó ông này sao chép toàn bộ nội dung và hình ảnh trên đăng lên trang "Tin Nóng Đà Nẵng" do mình quản trị để thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trang "Tin Nóng Đà Nẵng" tung tin kèm hình ảnh nữ nạn nhân sai sự thật.

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định người trong hình ảnh mà fanpage "Tin Nóng Đà Nẵng" đăng tải là L.M.T (SN 2000, quê quán Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh) hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, không phải là nạn nhân liên quan đến vụ án.

Sau khi biết bài viết mình đăng tải không đúng sự thật, chủ nhân trang fanpage đã khóa trang để trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác truy tìm, xử lý.

Tại cơ quan công an, N.T.Đ khai nhận hiện tại đang là sinh viên theo học một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Mặc dù đã được phổ biến các kiến thức pháp luật từ nhà trường nhưng bản thân còn thiếu trách nhiệm trong việc kiểm chứng nguồn thông tin đã dẫn đến vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và gia đình chị L.M.T.

Bản thân N.T.Đ mong muốn đăng tải thông tin đính chính và công khai xin lỗi chị T. cùng gia đình.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết: sẽ ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm của N.T. Đ. Mức xử phạt từ 10 – 15 triệu đồng theo quy định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 7/2, người dân phát hiện một thi thể người không nguyên vẹn trong vali trôi trên sông Hàn và báo Công an TP Đà Nẵng. Đến khoảng 11h cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ nghi can gây án là Xiao Qui Ping (sinh năm 1993 quốc tịch Trung Quốc). Đối tượng này trú tại số nhà 14 Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Nữ nạn nhân được xác định là Bao Dan Ping (1990, quốc tịch Quảng Đông, Trung Quốc).

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra án mạng do nạn nhân và nghi phạm có mâu thuẫn liên quan đến nợ nần bài bạc.