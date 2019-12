Tướng Các nói về 'gậy thần' triệt phá án ma túy

Quảng cáo

Núp bóng doanh nghiệp



Báo cáo chuyên án, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM) cho biết, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây vận chuyển 895 bánh heroin do đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu.

Cụ thể vào ngày 27/3, tại góc giao lộ vòng xoay An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển số 20C-163.22 lưu thông hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra, phát hiện 895 bánh heroin và bắt đối tượng Chen Tsen Wei (1986, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc). Sau đó các đối tượng cầm đầu kịp xuất cảnh qua Campuchia.

Ngay sau khi thu giữ được số lượng heroin đặc biệt lớn, lãnh đạo Bộ Công an cũng chỉ đạo C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, mở rộng vụ án.

Hai đối tượng đàn em quốc tịch Đài Loan là Yang Po Hung (còn gọi là A Hùng, SN 1969) và Yang Kai Chen (còn gọi là A Chen) từ Đài Loan được chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam, đến TPHCM để hoạt động vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Ma túy sau đó sẽ được giấu trong các loại hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải, hạt nhựa... đóng container vận chuyển từ Việt Nam qua đường biển đến Đài Loan.

A Hùng và A Chen lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên thuê 5 địa điểm tại xã Lê Minh Xuân và Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM để làm chỗ ở, lập công ty mở xưởng sản xuất băng keo nhựa, xuất nhập khẩu hạt nhựa và kho chứa hàng hóa để cất giấu, vận chuyển ma túy. Công ty này núp bóng xuất khẩu hạt nhựa qua Đài Loan.

Khoảng 6h sáng 3/11, lực lượng phá án đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm nghi vấn của A Hùng và A Chen, thu giữ 446 bánh heroin cất giấu trong 6 bao tải và nhiều bao tải chứa hạt nhựa mà các đối tượng sử dụng để ngụy trang giấu ma túy vận chuyển đi nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, các đối tượng có nhiều chiêu thức hết sức tinh vi, ngụy trang ma tuý trong các container hàng hoá thuộc danh mục hàng miễn kiểm tra thực tế để vào luồng xanh, xuất khẩu từ Việt Nam đi nước ngoài.

Trong vụ án này, các đối tượng đã giấu ma tuý trong các container hạt nhựa, mỗi container cất giấu 56 bánh heroin. Thời gian từ khi hàng vào cảng Cát Lái và lên tàu xuất đi nước ngoài chỉ khoảng 10 tiếng. Bên cạnh đó, để trốn tránh sự kiểm soát của Hải quan, các đối tượng không sử dụng xe đầu kéo container được gắn định vị kiểm soát ra vào cảng mà sử dụng loại xe khác.

Trực tiếp trao đổi với cảnh sát các nước

Trung tướng Phạm Văn Các cho biết, thông qua kết quả đấu tranh chuyên án từ đầu năm, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có sáng kiến, đề xuất với Chính phủ tổ chức một hội nghị quốc tế cấp bộ trưởng bất thường vào tháng 10/2019.

“Tại hội nghị này, chúng ta đã ra thông cáo chung, từ nay Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cũng như bộ trưởng các nước ASEAN và các cơ quan phòng chống tội phạm ma túy lớn nhất thế giới... được phép xác lập điều tra chung chuyên án song phương”, tướng Các cho biết.

Ngoài ra, hiện nay khi phát hiện tội phạm ma túy, lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy Việt Nam trực tiếp liên hệ, trao đổi với cảnh sát các nước trên thế giới vì nếu đợi ra văn bản trao đổi thì tội phạm ma túy đã đi mất rồi.

“Từ nay, các loại tội phạm trên toàn thế giới liên quan đến ma túy không thể có đường thoát được. Bởi vì, chúng tôi đã có “chìa khóa” và đã có “gậy thần” có thể đi bất cứ đâu trên thế giới này để có thể đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy”, trung tướng Phạm Văn Các cho biết.

Liên quan đường dây tội phạm ma túy này, đến nay cả phía Việt Nam và Đài Loan đã thu 1.397 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan, bắt 3 đối tượng người Đài Loan, quyết định truy nã 1 đối tượng người Đài Loan. Cục C04 ra lệnh giữ người bị trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Hà Tấn Ban (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh) và Trần Văn Đực (SN 1979, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu). Văn Minh - Ngô Bình



Văn Minh- Ngô Bình ​