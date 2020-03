Tướng Tô Ân Xô: Tuấn ‘khỉ’ là tội phạm đặc biệt nguy hiểm

Quảng cáo

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/3, trả lời câu hỏi liên quan đến vụ Tuấn “khỉ”, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Tuấn gây án, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã xác định đây là tội phạm đặc biệt nguy hiểm bởi 3 lý do. Thứ nhất, đối tượng có súng AK cùng với số lượng đạn nhiều, ngoài ra có thể còn có vũ khí khác; thứ hai đối tượng thông thạo địa bàn, có mối quan hệ rộng, đặc biệt là liều lĩnh; thứ ba đối tượng có kiến thức đối phó công an.

Trước khi gây án Tuấn là cán bộ Công an, tuy nhiên đối tượng này thiếu rèn luyện tu dưỡng, không chấp hành kỷ luật nên sa vào cờ bạc và dẫn tới mâu thuẫn và gây án. Sau vụ vụ việc đó Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP. HCM yêu cầu lãnh đạo Công an Quận 11 kiểm điểm; Công an huyện Củ Chi kiểm điểm về việc quản lý địa bàn về để xảy một số tụ điểm cờ bạc.

Tuấn “khỉ” bỏ trốn sau khi gây án Về lý do tại sao phát hiện ra chỗ ẩn nấp của Tuấn “khỉ”, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, do dựa vào phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội cùng với đó là các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an nên đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của đối tượng. Về nguồn gốc của khẩu súng AK mà nghi can Lê Quốc Tuấn dùng để gây án là của Phạm Thanh Tâm mua ở Campuchia với giá 20 triệu đồng. Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, quá trình điều tra hiện Cơ quan Công an đã khởi tố 17 bị can với các tội danh như “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”; “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Che dấu tội phạm”; “Không tố giác tội phạm”. Trước đó, Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn “khỉ”) tham gia sát phạt trong sới bạc ở một vườn nhãn huyện Củ Chi (TP. HCM) và bị thua. Sau khi rời sòng bạc, Tuấn quay lại, dùng súng AK bắn nhiều phát vào sới bạc khiến 4 người chết, 1 người bị thương, rồi bỏ trốn. Sau gần 15 ngày lần theo dấu vết Tuấn 'khỉ', đêm 13/2, rạng sáng 14/2, cảnh sát đã xác định được chính xác nơi Tuấn ‘khỉ’ lẩn trốn và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ vây bắt ở một căn nhà giáp ranh xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và huyện Hóc Môn (TPHCM). Khi áp sát căn nhà, Tuấn ‘khỉ’ đã nổ súng chống trả nên cảnh sát đã bắn hạ Tuấn ‘khỉ’ ở cự ly khoảng 3m.

Luân Dũng - Văn Kiên