Tướng Vĩnh đã nhận bao nhiêu tiền từ đường dây cờ bạc nghìn tỷ?

Con số này hiện đang được Cơ quan điều tra tập trung làm rõ trên căn cứ lời khai của các đối tượng và các chứng cứ vật chất khác. Và nếu đúng ông Vĩnh hưởng lợi như vậy, rất có thể giai đoạn tiếp theo, Cơ quan tố tụng vụ án sẽ khởi tố thêm tội danh đối với nhiều bị can liên quan, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh.

Vẫn nguồn tin này, Nguyễn Văn Dương với xuất phát điểm là một cộng tác viên đã từng giúp được nhiều việc cho Cục C50. Cty CNC (Cty Đầu tư phát triển an ninh Công nghệ cao, thành lập năm 2011) do Nguyễn Văn Dương làm chủ tịch HĐQT đã nhập về những thiết bị công nghệ để phục vụ đánh bạc trá hình. Ông Phan Văn Vĩnh khi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã biết được hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ông Phan Văn Vĩnh trong những lần làm việc với Cơ quan điều tra đã thừa nhận những sai trái liên quan vụ án. Bản thân ông cũng xác định tâm lý để đối mặt với vụ việc. Tại khu tạm giam, sức khỏe và tinh thần của ông Vĩnh hoàn toàn bình thường. Được biết, sức khỏe ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 bị bắt giam trước đó, cũng hoàn toàn bình thường. Dự kiến giai đoạn 1 của vụ án này sẽ kết thúc điều tra vào tháng 7/2018 để có thể chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan tố tụng của tỉnh Phú Thọ đã đề xuất khởi tố, bắt giam ông Phan Văn Vĩnh theo điều 281 BLHS lên Bộ Công an trước đó một tuần. Tại cuộc làm việc của Công an tỉnh Phú Thọ với Bộ Công an sáng 6/4, đề xuất trên đã nhận được sự ủng hộ cao của Bộ Công an.

Được biết, khi khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Vĩnh, Cơ quan điều tra phát hiện có vài chục triệu đồng tiền mặt, không phát hiện những vật chứng đáng kể liên quan vụ án.

Tính đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 88 bị can, bắt giam hơn 40 người, trong đó tiếp tục truy nã 5 bị can liên quan việc phụ trách các cổng thanh toán cho đường dây cờ bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Tùng Duy