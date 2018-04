Tuyên phạt tù kẻ ‘Hoạt động lật đổ chính quyền’ ở Hà Tĩnh

Theo đó, từ tháng 7/2016, thông qua một số người quen và mạng xã hội, Xuân làm quen với một số đối tượng phản động và được bầu làm Phó Ban điều hành chi hội “Anh em dân chủ miền Trung”. Tổng cộng Trần Thị Xuân đã nhận 170 triệu đồng của tổ chức khủng bố, phản động lưu vong ở nước ngoài và các đối tượng cực đoan trong nước.

Với số tiền trên, Xuân tham gia các hoạt động “vì cộng đồng”, “từ thiện”, nhưng thực chất là dùng tiền, vật chất của các tổ chức phản động lôi kéo, móc nối các đối tượng khác trên địa bàn cùng tham gia các hội, nhóm chống đối nhằm khuyếch trương cho cái gọi là xây dựng xã hội “dân chủ”.

Ngày 3/4/2017, Xuân tham gia tụ tập đông người, gây rối tại trụ sở làm việc UBND huyện Lộc Hà. Cụ thể, đối tượng Xuân trực tiếp cầm micro hô hét, kích động người dân đập phá tài sản, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của huyện Lộc Hà nhiều giờ. Trần Thị Xuân bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an Hà Tĩnh bắt giữ vào ngày 17/10/2017.

TAND tỉnh Hà Tĩnh nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân. Vì vậy cần thiết phải xử phạt bị cáo thật nghiêm nhằm đủ thời gian để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích, đồng thời đủ sức răn đe, trừng phạt cũng như phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Xuân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Được nói lời sau cùng, bị cáo Trần Thị Xuân tỏ ra ăn năn hối cải và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Xuân 9 năm tù giam, hình phạt bổ sung 5 năm quản chế nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Minh Thùy