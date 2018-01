U80 giết 2 mẹ và em vợ bị khởi tố

Đối tượng Ri đã nhẫn tâm sát hại cụ Nguyễn Thị Năm (81 tuổi, mẹ vợ của Ri) và bà Võ Thị Phương (45 tuổi, em vợ Ri), cùng ngụ tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vào rạng sáng 6/1.

Tại cơ quan cơ quan điều tra, đối tượng Ri khai nhận, do vợ là bà Võ Thị Bảnh (47 tuổi, con gái cụ Năm, chị ruột bà Phương), bỏ rơi nên dẫn đến ghen tuông.



Thêm vào đó, khi đến nhà cụ Năm tìm bà Bảnh thì ông ta bị bà Phương xem thường, sỉ nhục (!?). Vì thế, Ri đem lòng thù hận với người em vợ này. Trước khi vào nhà bà Năm, ông ta đến chợ huyện Kế Sách mua một con dao nhọn thủ trong người, rồi ra tay sát hại mẹ vợ và em vợ.



Như đã đưa tin, khoảng 0h, ngày 6/1, khi cụ Năm cùng vợ chồng bà Phương đang ngủ, thì đối tượng Ri vào nhà gây hấn. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Đời (chồng bà Phương), chạy ra can ngăn thì bị Ri dùng dao đâm, nhưng ông Đời né được chạy ra ngoài kêu cứu.

Khi mọi người chạy đến thì thấy cụ Năm và bà Phương đã tử vong, còn Ri biến mất khỏi hiện trường. Sau khi gây án, Ri bỏ trốn về TP Hồ Chí Minh, đến ngày 6-1 thì bị Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt được, di lý về Sóc Trăng điều tra làm rõ.



Theo gia đình bà Phương, đối tượng Ri là người ở TP Hồ Chí Minh, đã có gia đình, con cháu nhưng cách đây 10 năm xuống Sóc Trăng sống chung với bà Bảnh, cất nhà ở cạnh nhà cụ Năm.





Theo Công an Nhân dân