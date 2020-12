Va chạm xe đầu kéo, cô gái tử vong tại chỗ, thanh niên đi cùng thương nặng

Quảng cáo

Chiều 14/12, Công an TP Đông Hà xác nhận, đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm cô gái tử vong, nam thanh niên bị thương xảy ra lúc 7h30 sáng cùng ngày.



Theo đó, vào thời điểm trên, tại đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 1 với đường Điện Biên Phủ và Thuận Châu (thuộc địa phận phường Đông Lương, TP Đông Hà), xe ôtô tải 29C - 400.55 kéo theo rơ-moóc 29R-018.70 do tài xế Nguyễn Văn Thanh (SN 1980, ở Tân An, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) lái, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, đã va chạm với xe máy 74E1-082.79 chạy cùng chiều do anh Ngô Đức K. (SN 1997) điều khiển, trên xe có chở thêm chị Nguyễn Thị Mỹ L. (SN 1998, cả hai cùng trú tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Cú va chạm mạnh làm chị L. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương nặng, còn phương tiện bị hư hỏng.

H.Thành