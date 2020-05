Vận chuyển 40kg ma túy bằng xuồng từ Campuchia về Việt Nam

Quảng cáo

Ngày 9/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 40kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h10 ngày 8/5, phát hiện 3 đối tượng đi trên xuồng nhỏ từ Campuchia qua sông Bình Di mang theo các bọc màu đen có dấu hiện nghi vấn. Do đó, Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức lực lượng mật phục tại khu vực tổ 5, ấp Tân Khánh, TT.Long Bình, huyện An Phú để bắt quả tang.

Số ma túy bị thu giữ. Khi bị tổ công tác tiếp cận để kiểm tra, chúng liền nhanh chóng lên 2 xe máy chờ sẵn, rồi chạy đến khu vực (ấp Tân Khánh). Sau đó, lên xe ô tô BS:67A 050.67 hòng tẩu thoát. Truy đuổi đến khu vực chợ Đồng Ky (thuộc tổ 19, ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú), tổ công tác đã bắt giữ được An Ngọc Hòa (35 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Văn Tài (20 tuổi, ngụ TP Hải Phòng). Cơ quan chức năng đã đưa các đối tượng, phương tiện, tang vật, cùng tài xế về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đề tiếp tục điều tra làm rõ. Đối tượng Hòa. Đối tượng Tài. Qua kiểm tra phát hiện, trên xe ôtô có 3 ba lô và các bọc màu đen, bên trong có chứa 40 bịch (mỗi bịch 1kg) tinh thể màu trắng. Tổng trọng lượng khoảng 40 kg. Hòa và Tài khai nhận, vào ngày 6/5, các đối tượng đã đi đò sang Campuchia vận chuyển ma túy đá về Việt Nam để nhận tiền công 65 triệu đồng.

