Vào khách sạn 'lấy sâm cau' bạn nam, nữ cán bộ tỉnh bị kỷ luật

Ngày 8/8, ông Tạ Quang Sáng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có kết luận xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà P.T.L, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị do một số vi phạm liên quan đến những điều đảng viên không được làm và gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức.

Theo đó, cuối năm 2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị nhận đơn của bà Đỗ Như Mai (SN 1969, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) tố cáo bà P.T.L có quan hệ bất chính với chồng của bà Mai. Bằng chứng bà Mai gửi kèm là một bức ảnh nữ cán bộ cùng chồng bà này ở phòng nghỉ khách sạn T.V (phường 3, TP. Đông Hà), cùng bản cam kết không tiếp tục mối quan hệ được lập tại Công an phường 3; ngoài ra còn có hai vé tàu đi Hà Nội mang tên bà L. và chồng bà Mai, cùng một số hình ảnh tin nhắn giữa hai người.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xác minh, thẩm tra. Theo thẩm tra của cơ quan chức năng, vào một buổi trưa tháng 4-2017, tại khách sạn T.V, bà P.T.L đeo khẩu trang đến phòng nghỉ của chồng bà Mai để "lấy sâm cau" đã nhờ ông này mua trước đó. Hai người này đóng cửa phòng nghỉ vì nhận tin báo "có tội phạm" từ lễ tân khách sạn. Khoảng 15 phút sau, bà Mai cùng con gái đến thuê phòng nghỉ ở kế bên và đập cửa phòng bà L. nhưng không ai mở cửa.



Nửa tiếng sau, với sự có mặt của Công an phường 3, những người bên trong phòng nghỉ mới mở cửa. Cả 2 người bước ra với áo quần đàng hoàng. Vì gây ồn ào, mất trật tự nên những người này được mời về trụ sở Công an phường 3. Tại đây, bà L. viết bản cam kết hứa chấm dứt quan hệ với chồng bà Mai nhưng lại ký bằng một cái tên cùng địa chỉ giả khác.



Sau khi thẩm tra, xác minh, UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị đã kết luận không đủ cơ sở quy kết bà L. có quan hệ bất chính với chồng bà Mai. Tuy nhiên, bà L. có ba vi phạm phải xử lý kỷ luật. Theo ông Sáng, trong các quy định không nghiêm cấm gặp bạn bè ở khách sạn, nhưng là người đã có gia đình thì việc này không nên vì tạo sự nghi ngờ, ảnh hưởng uy tín của tổ chức. Thứ hai, bà L. không trung thực, khai tên tuổi và địa chỉ giả khi viết bản cam kết tại Công an phường 3. Cuối cùng, bà L không thực hiện cam kết chấm dứt quan hệ theo bản cam đoan này.



Từ kết luận trên, UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà P.T.L. Ông Sáng cho hay, bà L. và chồng bà Mai trước đây học một lớp, bạn bè với nhau. Thời gian tới đơn vị cũng sẽ làm việc với cơ quan của chồng bà Mai để đề xuất hướng xử lý, quán triệt nhằm ổn định tình hình.



Trưa 8/8, Ông Thái Văn Hoạt, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, hiện nay Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã xử lý và đã có kết luận nhưng đảng viên (bà L) vẫn còn đề nghị làm rõ một số nội dung. Vì vậy, sau khi làm rõ xong, có kết luận cuối cùng thì cơ quan sẽ xử lý theo quy định của nhà nước.

Theo Người Lao Động