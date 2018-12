Vất vả ly hôn vì tòa tự “chế” biên bản

Theo kháng nghị, ngày 20/7, TAND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) thụ lý đơn kiện của chị Nguyễn Thanh Hà (SN 1986) xin ly hôn anh Trần Văn Hoàn (SN 1983, cùng ở thôn Nga Hoàng, xã Hợp Châu, Tam Đảo. Vài ngày sau, tòa án đã giao giấy triệu tập anh Hoàn cho bố đẻ anh này nhận thay đồng thời yêu cầu chị Hà cung cấp chính xác địa chỉ của anh Hoàn.

Đáp ứng, chị Hà đã nộp đơn đề nghị có xác nhận của chính quyền địa phương và bản tự khai thể hiện anh Hoàn đang sinh sống tại thôn Nga Hoàng. Nhận những tài liệu này, tòa án chỉ lập biên bản không nội dung, chỉ có chữ ký của chị Hà. Ngày 17/10, tòa án Tam Đảo ra quyết định đình chỉ vụ án tranh chấp hôn nhân giữa chị Hà, anh Hoàn vì người khởi kiện không cung cấp đủ, đúng địa chỉ của người bị kiện.

Tuy nhiên, VKSND huyện Tam Đảo cho rằng, quyết định đình chỉ của tòa án không có căn cứ bởi anh Hoàn chỉ có một nơi cư trú duy nhất tại thôn Nga Hoàng; chị Hà cũng thông báo việc ly hôn với chồng nhưng anh Hoàn không đến làm việc. Tiếp đến, bố anh Hoàn khẳng định con trai mình chơi bời, nợ nần nhiều nên bị cấm về nhà nhưng thi thoảng vẫn xuất hiện. Ông đã đưa cho con trai giấy triệu tập của tòa nhưng nhận câu trả lời: “Không đến làm việc, tòa muốn xử thế nào thì xử”. Về biên bản của tòa án thể hiện ông không biết con mình đi đâu 2 năm nay, người đàn ông cho rằng ông có ký nhưng không khai như vậy.

Đáng chú ý, Công an xã Hợp Châu từng có biên bản gửi tòa án thể hiện chính quyền không biết anh Hoàn đi đâu, làm gì trong 2 năm gần đây. VKSND tiến hành xác minh và được ông Cao Vĩnh Anh - Phó công an xã khẳng định không cung cấp nội dung này cho tòa án. Theo ông Anh, thư ký tòa đã nhờ ông ký vào biên bản để tòa án... tự viết nội dung; trên thực tế, anh Hoàn chưa bao giờ thay đổi đăng ký thường trú, hiện tại làm nghề tự do và thi thoảng vẫn về nhà.

Từ những căn cứ trên, VKSND huyện Tam Đảo kết luận tòa án cùng cấp đã vi phạm quy định về tố tụng dân sự, đình chỉ vụ án làm ảnh hưởng tới quyền lợi của chị Hà. Vì vậy, cơ quan kiểm sát quyết định kháng nghị quyết định đình chỉ của TAND huyện Tam Đảo, đề nghị TAND tỉnh Vĩnh Phúc xử phúc thẩm.

*Tên đương sự đã được thay đổi.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thẩm phán Vũ Thị Vân Hồng - Phó Chánh án TAND huyện Tam Đảo cho biết quá trình thụ lý vụ án, chị Hà từng tự ý đặt lên bàn làm việc của bà 5 triệu đồng nên sau đó bà đã trả lại. “Chị Hà tự để tiền trên bàn rồi về chứ không đưa tận tay”. Bà Vũ thị Vân Hồng

Minh Đức