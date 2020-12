Vây bắt đối tượng dùng xe máy chở số lượng ma túy 'khủng'

Quảng cáo

Ngày 20/12, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng cùng 11 bánh heroin, 2kg ma tuý đá, 5.000 viên ma túy tổng hợp...

Trước đó, cuối tháng 10/2020, trinh sát Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý được vận chuyển từ Lào về TP Vinh tiêu thụ.

Quá trình theo dõi, đến khoảng 21h ngày 19/12 trên quốc lộ 46C (đoạn qua địa bàn xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Công an thành phố Vinh phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ, Đồn biên phòng Ngọc Lâm bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1978) đang điều khiển xe máy vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ.

Tang vật vụ án.

Bị vây bắt, đối tượng Tuấn dùng hung khí chống trả hòng tẩu thoát nhưng bị lực lượng chức năng khống chế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh heroin, 2kg ma tuý đá và 4.000 viên ma tuý tổng hợp.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Hoàng Văn Phượng (SN 1969), là đối tượng cầm đầu đường dây này. Tại nhà riêng của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 1.000 viên ma tuý tổng hợp và 20kg pháo nổ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là anh em họ, cấu kết với nhau để buôn bán ma tuý kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ