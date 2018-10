Vây bắt hơn 30 'quái xế' lạng lách gây náo loạn đường phố

Sáng 30/10, nguồn tin từ Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Trật tự thuộc Công an Huế vừa tổ chức vây bắt thành công nhóm thanh thiếu niên gồm hơn 30 người chuyên sử dụng xe “độ” các loại lợi dụng đêm tối điều khiển chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, gây nguy hiểm cho người đi đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối 28/10, Đội CSGT - Trật tự Công an thành phố Huế huy động lực lượng tổ chức mật phục, chốt chặn tại nhiều tuyến đường và bắt giữ hơn 30 thanh thiếu niên điều khiển 20 xe mô tô các loại.

Các thanh thiếu niên vi phạm này chỉ ở độ tuổi từ 16 đến 22 tuổi, tỏ ra rất manh động, đa số chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng hết sức nguy hiểm và vi phạm cả về nồng độ cồn.

Theo lực lượng CSGT – Trật tự Công an thành phố Huế, hành vi của nhóm thanh thiếu niên mạnh động này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà tạo bức xúc, nguy hiểm đối với nhiều người khi tham gia giao thông, ảnh hưởng trật tự an ninh của thành phố

Đến ngày 30/10, Đội CSGT - Trật tự Công an thành phố Huế tiếp tục tạm giữ toàn bộ số phương tiện vi phạm để tiếp tục xác minh, điều tra làm cơ sở xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngọc Văn