Vây bắt tội phạm truy nã, thu giữ nhiều ma túy và lựu đạn

TPO - Đối tượng Việt bị công an Hà Nội truy nã đặc biệt về tội ma túy và bị công an Lạng Sơn bắt giữ ở trung tâm thành phố Lạng Sơn. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm 3 đối tượng và 2 quả lựu đạn mỏ vịt.