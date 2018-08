Vi phạm giao thông, tài xế 2 lần lái ô tô đâm vào cảnh sát giao thông

Chiều ngày (15/8), thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Sơn (SN 1981, trú ở xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.



Trước đó, vào khoảng 11h ngày 23/5/2018, Sơn điều khiển xe ô tô mang BKS 37V- 1007 chở gạch thuê từ huyện Thanh Chương (Nghệ An) đến xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Trên đường trở về, khi đi đến ngã tư Bưu điện huyện Hương Sơn, Sơn cho xe rẽ phải nhưng không bật đèn xi nhan.

Lúc này, tổ tuần tra CSGT Công an huyện Hương Sơn phát hiện nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Sơn không chấp hành mà lái xe chạy. Thấy vậy, lực lượng tuần tra đã sử dụng xe mô tô bám theo để yêu cầu Sơn dừng lại.



Khi bị yêu cầu dừng lại, Sơn không xuất trình được giấy phép lái xe và năn nỉ xin không được thì liền đe dọa, chửi bới. Bất ngờ, Sơn lên xe lao thẳng về phía 2 chiến sĩ công an nhưng rất may không có ai bị thương.



Sau đó, Sơn lái xe chạy theo đường mòn Hồ Chí Minh về Nghệ An nhưng đi được gần 2 km thì gặp lực lượng CSGT Hương Sơn chốt chặn. Tại đây, Sơn đã tiếp tục cho xe lao vào tổ công tác, rất may 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông đã kịp thời né tránh.



Sau quãng đường gần 100 km, đến xã Nam Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Sơn đã bị các lực lượng chức năng khống chế.

Theo Dân trí