Vì sao Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị bắt?

TPO - Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Phú Thọ xác định, bị can Đặng Anh Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ TT&TT đã ký phiếu trình Bộ trưởng cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra về hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến có quy mô gần 10.000 tỷ đồng dưới hình thức game bài Tip.Club do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành.