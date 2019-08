Vì sao chủ vũ trường nổi tiếng nhất Sài Gòn bị bắt tạm giam?

Quảng cáo

Phòng cảnh sát hình sự PC02, công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiến (SN 1956, quốc tịch Mỹ), chủ vũ trường 030-X8 trên đường Nam Quốc Cang cùng 15 người để điều tra về hành vi “Chứa chấp sử dụng ma tuý” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Đây là lần đầu TPHCM xử lý hình sự chủ quán bar, vũ trường về hành vi này.



Trước đó, rạng sáng 24/7, PC02 bất ngờ đột kích vào vũ trường 030X8 trên đường Nam Quốc Cang và bắt quả tang hơn 300 người quay cuồng trong tiếng nhạc, có biểu hiện dùng ma túy.

Các nhân viên của vũ trường 030X8 bị bắt.

Kiểm tra tủ đồ của nhân viên, cơ quan công an phát hiện nhiều ma tuý bên trong. Khám xét nhà ông chủ vũ trường này, công an cũng thu một lượng ma tuý. Ông tiến thừa nhận cho nhân viên bán ma tuý cho khách và hướng dẫn khách cách sử dụng để tránh bị công an phát hiện.

Theo công an, ông Tiến vừa sang lại quán 030X8 hơn 4 tháng trước để kinh doanh. Chủ vũ trường cho khách thoải mái sử dụng ma tuý, nên hàng đêm thu hút hàng trăm người đến chơi. Khi đến chơi, khách được nhân viên vũ trường gợi ý, cung cấp thuốc lắc và ma tuý... để sử dụng.

Vũ trường 030X8 nằm tại khu vực sầm uất, cạnh phố Tây Sài Gòn. Dân chơi ma túy đánh giá quán này có hệ thống âm thanh, ánh sáng "ảo diệu" bậc nhất Sài Gòn. Cảnh sát từng phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy tại đây.

Ngô Bình