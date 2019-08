Vì sao chưa khởi tố hành vi cố ý gây thương tích vụ giang hồ vây xe chở công an?

Quảng cáo

Liên quan đến vụ giang hồ vây xe chở công an xảy ra tại TP Biên Hòa, ngày 20/8, Đại tá Bùi Hữu Danh - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa chưa khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích vì người bị hại (ông Lê Võ Trường Hải- PV) ở tỉnh Đắc Lắc chưa hợp tác với cơ quan chức năng nên chưa có cơ sở khởi tố vụ án.

Theo Đại tá Danh, đến ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng và khởi tố bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Tấn Lương (SN 1982; trú phường Thống Nhất); Ngô Đình Giang (còn gọi "Giang 36"; SN 1986, trú phường Long Bình; có 1 tiền án về tội đánh bạc); Nguyễn Duy Kỷ (tức "Tuấn nhóc"; SN 1989, trú phường An Bình, có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản); Mai Văn Căn (SN 1990, trú phường Tam Phước).

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo giao Thanh tra công an tỉnh làm rõ sai phạm của một số cán bộ công an thuộc phòng cảnh sát Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai gồm: Trung tá Nguyễn Quang Trường (42 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) - Đội phó Đội CS 113; Trung tá Đinh Tú Anh (40 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) - Đội trưởng Đội CSTT; Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng - chỉ huy tổ CS113 ban đầu đến giải quyết vụ việc xảy ra tại nhà hàng Lam Viên dẫn đến việc Nguyễn Tấn Lương gọi "Giang 36" điều giang hồ đến vây xe chở trung tá Anh và Trung tá Trường cùng 1 đại tá công an về hưu.

