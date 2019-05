Vì sao lại khám xét Nhật Cường Mobile?

Sáng 9/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều cửa hàng, địa điểm trụ sở của Công ty Nhật Cường Mobile tại Hà Nội và nơi ở của một lãnh đạo công ty này.

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành được cho là lớn nhất khu vực phía Bắc và một trung tâm ERP tại TPHCM.

Việc cảnh sát đồng loạt khám xét các địa điểm của Công ty Nhật Cường khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi pháp nhân này là một trong số những công ty bán lẻ điện thoại khủng tại Hà Nội. Nhật Cường Mobile được Sở KHĐT Hà Nội cấp giấy phép ĐKKD vào năm 2001 với ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy.

Vài năm gần đây, Công ty Nhật Cường nhảy sang lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin và giành được nhiều gói thầu lớn. Năm 2017, doanh nghiệp này được vinh danh là 50 công ty về công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam.

Khoảng 10h cùng ngày, “đại bản doanh” của Nhật Cường tại số 33 Lý Quốc Sư đã có rất nhiều chiến sỹ CSCĐ và lực lượng công an mặc sắc phục canh chừng nghiêm ngặt, từ ngoài đường cho đến cửa ra vào. Qua cửa kính cửa hàng có thể thấy bên trong tổ công tác đang thực hiện lệnh khám xét. Đến khoảng 13h 20, cuộc khám xét tại đây kết thúc, cảnh sát đã vận chuyển nhiều thùng tài liệu, vật chứng đã được niêm phong lên xe tải đặc chủng đưa đi.

Khoảng 11h ngày 9/5, ghi nhận tại chung cư Golden Westlake ở 162a Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình - được cho là nơi ở của lãnh đạo Công ty Nhật Cường, hàng chục cán bộ công an có mặt tại sảnh khu chung cư này. Theo nguồn tin, thời điểm trên lực lượng chức năng tới làm việc tại một căn hộ tại toà B Golden Westlake. Trao đổi với PV lãnh đạo Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Công an khám nơi ở của một lãnh đạo Nhật Cường mobile tại căn hộ thuộc chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại trụ sở của Công ty Nhật Cường ở địa chỉ số 7 Trần Phú và Trung tâm bảo hành Nhật Cường ở C4 - Giảng Võ, Ba Đình cũng có nhiều cảnh sát tới làm việc. Kết thúc quá trình khám xét, cảnh sát đã chuyển nhiều thùng giấy quấn kín băng dính ra xe ô tô.

Trong khi đó, hệ thống cửa hàng bán điện thoại thuộc hệ thống Nhật Cường trên địa bàn Hà Nội đồng loạt đóng cửa.

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an xác nhận lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại di động Nhật Cường Mobile và nói sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức từ phía cơ quan điều tra, tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên, sở dĩ Nhật Cường Mobile bị điều tra, khám xét là do có dấu hiệu liên quan đến hành vi buôn lậu .



